Flers. Les coulisses de l'ouverture d'un supermarché Lidl de nouvelle génération

Ça n'est pas tous les jours qu'un supermarché est inauguré à Flers : mercredi 23 février à 8 h 30, un nouveau magasin Lidl, avec une surface de vente de 1 415 m2, a ouvert ses portes rue de la Minière, avec une trentaine de salariés.

Un supermarché de nouvelle génération

Lidl voulait rénover son ancien magasin de huit cents mètres carrés situé route de Domfront à Flers. Il a un temps été envisagé d'aller implanter l'agrandissement sur un autre site, mais celui-ci est particulièrement stratégique. Lidl a donc finalement opté pour un nouveau concept de supermarché, avec le parking de cent trente places en dessous, et le magasin au-dessus. Après Agneaux (Manche) et Rennes (Ille-et-Vilaine), c'est seulement le troisième supermarché de ce type pour l'enseigne, en France.

Un chantier rapide

"Tout est allé très vite, c'est le permis de construire le plus rapide que l'on n'ait jamais eu dans le groupe", sourit Étienne Courseau, le responsable régional immobilier de Lidl. Le chantier a débuté en mai 2021. Démolition, reconstruction, aménagements. Les derniers coups de peinture ont été donnés mardi 22 février au soir, à la veille de l'ouverture. "Je sais que ça va fonctionner. Un investissement comme celui-là, c'est un marqueur territorial important pour une commune de quinze mille habitants", a souligné le maire de Flers Yves Goasdoué.

Étienne Courseau détaille le chantier du nouveau Lidl de Flers.

Montée en gamme

Lidl ne parle plus de discount, mais de commerce de proximité à taille humaine. "Ce nouveau concept marque une montée en gamme de la marque, avec de vastes baies vitrées, de la couleur, les fruits et légumes dès l'entrée du magasin. Pour assurer la fraîcheur des produits, on a ici seulement un jour et demi à deux jours de stock", souligne Étienne Courseau.

Ecoutez ici Etienne Courseau: Impossible de lire le son.

Magasin davantage écolo

Huit cent quatre-vingts mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont implantés sur le toit du nouveau supermarché, "ils assurent 100 % des besoins du magasin, mais ils alimentent aussi quatre bornes de rechargement sur le parking, pour les véhicules électriques". C'est aussi davantage d'attention aux emballages recyclables, avec 20 % de plastique en moins.

Pratique. Lidl, qui est supporter du handball français, a choisi de reverser cinquante centimes au club de handball de Flers pour chaque passage en caisse jusqu'au samedi 26 février.