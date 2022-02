Le Havre. Les tricolores remportent le Tournoi de France de football

L'équipe de France féminine de football a remporté la deuxième édition du Tournoi de France, après une victoire prometteuse contre les championnes d'Europe néerlandaises (3-1), mardi 22 février, devant 5 231 spectateurs, au stade Océane du Havre.

Bientôt l'Euro

Les Françaises, déjà victorieuses de cette épreuve amicale lors de la première édition en 2020, ont impressionné avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but de leur capitaine Wendie Renard. Elles terminent le rassemblement de février avec trois victoires, à quelques mois de l'Euro (du 6 au 31 juillet), et comptent dix victoires de suite, une première sous le mandat de la sélectionneuse Corinne Diacre.

Le Brésil a fait un nul contre la Finlande (0-0), mardi à Caen (Calvados). Les Brésiliennes terminent troisièmes de l'épreuve.

(avec AFP)