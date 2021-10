INSA de Rouen en déficit : le Rectorat réagit

"Un déséquilibre technique du budget de l'INSA de Rouen a été constaté sur deux années, a confirmé jeudi 24 novembre le Rectorat de Rouen. "Ce déséquilibre est induit par des charges de fonctionnement exceptionnelles et non récurrentes suite à des investissements importants pour le regroupement de l'INSA de Rouen sur un seul site, à hauteur de près de 2 millions d'euros sur 2009 et 2010."

Toutefois, le Rectorat s'est voulu rassurant, assurant que "le budget actuel de fonctionnement de l'INSA de Rouen montre une parfaite maîtrise de la masse salariale. L'exécution du budget 2011 est prévue en équilibre et le budget primitif 2012, prévu en équilibre, sera soumis au conseil d'administration de l'INSA de Rouen le 15 décembre 2011."

"Dans ces conditions, l'application du décret (l'article 56 du décret du 27 juin 2008 régissant les budgets des établissements d'enseignement supérieur ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE)) se fera avec discernement. Le dialogue avec le rectorat et le « comité des pairs » mis en place par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche permettra de mettre en place la procédure la plus adaptée.

"Depuis l'accession de l'INSA de Rouen aux RCE au 1er janvier 2011, un travail partenarial et d'accompagnement de l'établissement a été mené. Il a permis de présenter des budgets loyaux et sincères dans une perspective de développement et de rayonnement de l'INSA de Rouen."