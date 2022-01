Rouen. Lubrizol : l'université lance son groupe de travail

C'est une preuve que l'université reste en phase avec la société. Quelques jours après l'incendie de Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, l'université de Rouen Normandie a annoncé la création d'un groupe d'expertises transverses sur l'analyse des risques et la gestion de crise. "On a toutes les compétences à l'université pour regarder ce phénomène et ce qui s'est passé de manière transversale", explique Benoît Laignel, professeur à l'université de Rouen et expert du changement climatique, qui va diriger ce groupe d'expert.

Un groupe transversal

Quasi tous les départements de l'université sont concernés : toxicologie, chimie, médecine, sécurité sanitaire, géographie, géosciences, biologie, mais aussi les sciences humaines comme le droit, la sociologie ou encore la psychologie. "Notre travail sera complémentaire des analyses faites par les organismes habilités. Nous regarderons ces analyses pour produire un travail à court, moyen et long terme."

La démarche correspond aussi à une volonté de l'université d'aller vers plus de transversalité, et de montrer qu'elle est en phase avec les problématiques du quotidien. "On est vraiment au cœur de la société", explique Benoît Laignel.

Le groupe d'expert se met tout juste en place et doit encore établir le calendrier de ses travaux. Il a, en tout cas, vocation à communiquer les résultats de ses recherches, au nom de l'université.

