Hockey sur glace. Un Dragon de Rouen accusé de racisme

Tout part d'une altercation entre plusieurs joueurs lors d'un match de la 27e journée de championnat de Ligue Magnus opposant les Dragons de Rouen et l'équipe de hockey sur glace Anglet Hormadi Pays Basque le 13 février.

L'un des joueurs de l'équipe d'Anglet, Christopher John Garcia accuse l'un des joueurs du banc rouennais de l'avoir traité de "gorille" : "On est en 2022 et le racisme est bel et bien présent dans le hockey" peut-on lire dans son tweet publié en anglais ce lundi 21 février sur son compte.

Le club des Dragons de Rouen reconnaît l'altercation lors du match mais se défend de tout propos à caractère raciste : "Le Rouen Hockey Élite 76, engagé depuis toujours dans la lutte contre toutes formes de discrimination a évidemment pris ces accusations particulièrement au sérieux et le joueur a été immédiatement entendu par la direction du club [...]. Il résulte de ces auditions que si une altercation est bien intervenue entre les joueurs, aucune insulte à caractère raciste n'a été prononcée."

Les deux clubs sont en litige depuis des mois. Une réclamation a été portée à l'issue d'un match opposant les deux équipes datant du 30 novembre.