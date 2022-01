Hockey sur glace. Une fin de saison intense à gérer pour les Dragons de Rouen

C'est bientôt l'heure de vérité pour les Dragons de Rouen, qui alternent le bon et le moins bon depuis le début de cette année 2022.

Un début d'année compliqué

Cette saison est ponctuée de multiples rebondissements avec des reports de matchs aléatoires, liés à leur parcours historique en Champions Hockey League, mais également à la Covid qui s'est invitée à la fête. Avec un bilan de trois victoires pour trois défaites depuis le début de cette nouvelle année, les Jaune et Noir pointent tout de même à la troisième place du championnat de Synerglace Ligue Magnus après 27 matchs disputés sur 44, derrière les Brûleurs de loups de Grenoble (à 15 points) et les Ducs d'Angers (à 4 points) qui ont respectivement un match et deux matchs de plus au compteur.

Des jeunes prometteurs

Récemment vainqueurs des Rapaces de Gap, dimanche 23 janvier, sur le score de 6-3 avec pas moins de neuf absents côté rouennais (blessés et cas de Covid-19), les joueurs de Fabrice Lhenry, lui aussi touché par le virus, ont encore deux matchs à disputer, contre Nice en janvier mais aussi la réception de Grenoble samedi 29 janvier, avant un mois de février dantesque.

"Les jeunes ont fait un match super, mais je pense aussi aux vétérans qui ont joué beaucoup, qui ont fait des bonnes choses. C'est une grosse victoire parce que franchement, avec un effectif comme ça et les derniers matchs qu'on a faits face à Gap, ça n'avait pas été facile. Là, c'est super encourageant. Je suis super fier pour les jeunes, c'est bien pour la suite. Mark [Flood, ndlr] et Marc-André [Dorion, ndlr] ont joué au moins la moitié du match, ils ont fait un super match et les jeunes à côté les ont bien supportés, c'est une belle victoire d'équipe. J'ai disputé ma première sur le banc mais Fabrice était là, à distance. C'est une équipe qui est rodée, j'avais juste à les envoyer sur la glace. J'ai bien aimé l'expérience, mais j'ai hâte que Fabrice revienne quand même, c'est son boulot, Je suis très bien où je suis", a réagi tout sourire Marc-André Thinel, après le match face à Gap, envoyé à la rescousse sur le banc pour pallier l'absence de Fabrice Lhenry et Ari Salo, touchés tous les deux par la Covid-19.

"On n'est pas sur une bonne série. Déjà à Nice, ça a été compliqué, j'espère que tout le monde va capitaliser sur cette victoire. Quand on garde les choses simples, on est capable de marquer des buts, il faut que les gars comprennent ça. On devrait récupérer des joueurs, mais on va peut-être en perdre d'ici là avec la Covid, on jouera avec ceux qu'on a. On a perdu des matchs assez bêtes, maintenant, on n'a plus le choix que de gagner les autres."

Un calendrier digne de la NHL

Avec tous ces matchs à recaser, les Normands n'auront pas moins de onze rencontres à disputer en 28 jours au mois de février, avant de terminer la saison régulière avec quatre matchs sur les huit premiers jours du mois de mars puis des playoffs qui vont faire leur retour après deux saisons amputées par ce sprint final.

"Si on joue tous les matchs comme contre Grenoble (défaite 5-2 avec deux buts en cage vide, ndlr), on pourrait avoir du succès. Malheureusement, on a du mal à concrétiser les occasions qu'on se procure, il faudrait être plus opportuniste pour obtenir des victoires", avait livré l'entraîneur Fabrice Lhenry après la rencontre contre Grenoble.