Calvados. Mort d'Olivier Dassault : l'hélicoptère aurait percuté un arbre au décollage

"L'hélicoptère où avaient pris place le député de 69 ans et son pilote de 74 ans se trouvait à environ 19 mètres de haut lorsque les pales du rotor principal ont heurté une partie de la ramure", détaille le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile dans le rapport du crash de l'hélicoptère d'Olivier Dassault rendu public ce vendredi 18 février. Selon les experts, suite au choc, la poutre de queue se serait désolidarisée, l'hélicoptère aurait ensuite tourné sur lui-même en avançant avant de chuter. L'enquête n'a pas encore déterminé lequel des deux hommes se trouvait aux commandes de l'hélicoptère lors du drame. D'après le BEA, "la zone d'évolution sur l'hélisurface (...) restreignait les possibilités d'évolution en sécurité" et le choix de cette zone, située au sein d'une propriété privée, "a probablement incité le pilote à entreprendre un décollage vertical avec peu de marge de sécurité par rapport à la ramure des arbres qui se trouvaient dans l'ombre". Pour rappel, Olivier Dassault est mort le 7 mars 2021 dans le crash de son hélicoptère à Touques.

