Caen. Le Caen TTC, entre satisfaction et grandes ambitions

Une évolution de l'équipe à la hauteur

En début de saison, le Caen TTC avait annoncé vouloir "faire mieux" que la saison dernière, au terme de laquelle le club occupait la cinquième place. Sans changer l'effectif, les Caennais sont bien partis pour atteindre cet objectif, étant à la troisième place, à 1 point des deux premiers. A la satisfaction de leur président, Bertrand Arcil : "Les résultats confirment cette évolution, et que le sérieux de ce que l'on annonce se réalise." Leur série de quatre victoires, entamée lors de leur premier match de 2022 à La Romagne (1-3), a été très importante dans cette réussite. Pour ce dernier, cette satisfaction est aussi collective, des joueurs aux suiveurs : "Les joueurs sont contents des résultats, et on est contents de l'ambiance, de l'attachement des supporters et des partenaires." La fin de saison pourrait être bien passionnante pour les pongistes Caennais.

Kirill Skachkov remplacera Niagol

Stoyanov à la rentrée…

Trois des quatre joueurs du Caen TTC seront toujours présents la saison prochaine : Antoine Hachard, Stéphane Ouaiche et Wang Yang. L'expérimenté russe Kirill Skachkov, 34 ans et 47e mondial, rejoindra l'aventure à la rentrée. Un joueur qui apportera son expérience à l'effectif. Pour Xavier Renouvin, "c'est un joueur expérimenté qui a fait de nombreuses épreuves internationales (Europe, Monde, JO). Son expérience comptera." Sa connaissance de la Pro A est un plus, puisqu'il joue depuis 2017 à Morez (Jura), club avec lequel il a été champion de France en 2019.

Son intégration au Caen TTC ne semble pas inquiéter un de ses futurs partenaires, Antoine Hachard : "Je pense qu'il y aura une bonne entente et une facilité d'adaptation. C'est un gros combattant, c'est ce qu'attendent le club et l'équipe." Cependant, cette arrivée va aussi provoquer le départ, "par voie de conséquence", de Niagol Stoyanov (arrivé en 2018). Un turnover qui permettra de se montrer plus ambitieux, selon Bertrand Arcil : "Cette arrivée nous permettra d'avoir une nouvelle ambition, une équipe encore plus solide et certainement cohérente." Et qui leur permettra de viser le titre dans les prochaines années.

… dans un contexte d'évolution

de la formule du championnat de Pro A

A partir de la saison prochaine, le titre ne sera plus décerné au bout de la saison régulière. Une réflexion de la Fédération qui avait dans un premier temps inquiété Bertrand Arcil : "Je pense qu'on a évité le pire. On se retrouve avec une formule où ils ont pris en compte le modèle économique de la majorité des clubs de Pro A, avec des matchs à domicile pour satisfaire nos spectateurs, supporters et partenaires." La phase régulière ne changera pas, mais une nouvelle sera mise en place : "Des playoffs pour les quatre premiers, avec des demi-finales aller-retour et une finale sur terrain neutre", précise le président. La formule des rencontres ne changera pas non plus.

Le retour en Coupe d'Europe n'est pas une priorité, quel que soit le résultat

Premier vainqueur de la Ligue des Champions en 1999, le Caen TTC voit son envie de revenir en Coupe d'Europe freinée par "un règlement fluctuant, des conditions qu'on ne comprend pas et l'incertitude de jouer à domicile", selon Bertrand Arcil. "Ce qui nous intéresse, c'est de faire un événement de haut niveau, et pas juste de glaner un titre." L'accueil de rencontres est une condition sine qua non de leur retour en Coupe d'Europe.