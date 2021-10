"Bougeons autrement", un colloque à Rouen

Quelles alternatives à la voiture individuelle ? Comment être mobile sans polluer ? Des élus, cadres d’entreprises, responsables d’association ou citoyens réfléchiront et échangeront sur le sujets.

Pratique. Mercredi 30 novembre de 9h à 18h30, à l’Hôtel du Département de Seine-Maritime, à Rouen, sur inscription auprès de l’AREHN. Un espace forum avec stands et expositions se tiendra pendant toute la durée du colloque. Pour plus d’informations, voir le programme ci-joint ainsi que le bulletin d'inscription à retourner dûment rempli. Plus d’information sur : www.arehn.asso.fr/7jdd