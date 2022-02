Normandie. Tempête Eunice : une cinquantaine d'interventions d'Enedis

La région Normandie n'est pas épargnée par la tempête Eunice ce vendredi 18 février. Les départements de la Seine-Maritime et de la Manche sont placés en vigilance orange aux vents violents, les trois autres en jaune.

La Seine-Maritime est le département le plus touché

Selon le premier bilan, Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité, enregistre 52 interventions sur toute la région "pour des chutes d'arbres ou de branches sur le réseau mais aussi des poteaux qui cassent sous la force du vent", indique Philippe Drillon, d'Enedis. À l'heure où sont ces lignes sont rédigées, le département de Seine-Maritime est le plus touché, avec 29 interventions, notamment entre 14 heures et 16 heures. Le nord-Cotentin et le nord du Calvados sont aussi impactés.

Si Enedis ne peut indiquer le volume de foyers privés d'électricité, il assure que la totalité des habitants des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne et de l'Eure retrouveront le courant en soirée, "avec peut-être quelques pannes sur le réseau basse tension". Les Seinomarins devront quant à eux être un peu plus patients.

Certaines parties du réseau pourraient encore être coupées cette nuit.

