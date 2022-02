Normandie. Tempête Eunice : des départements en vigilance orange

Une tempête hivernale répondant au nom d'Eunice s'apprête à frapper la Normandie, vendredi 18 février. Les caps exposés devraient particulièrement ressentir le passage de cette dépression puisque les rafales d'ouest pourraient avoisiner les 140 km/h du côté de Jobourg ou Barfleur dans la Manche, selon certains modèles de prévision. Au Havre, la digue nord est interdite jusqu'à nouvel ordre.

Si ces phénomènes de tempêtes ne sont pas rares dans la région à cette période de l'année, son intensité n'est cependant pas si fréquente. Dans les terres et plus au sud, les rafales pourraient avoisiner les 100 km/h. La prudence restera le mot d'ordre, en particulier sur le littoral, même si les vents les plus forts sont attendus à l'heure où la mer sera basse (entre 12 heures et 16 heures).

La Manche et la Seine-Maritime ont été placées en vigilance orange par Météo France, pour vents violents, à partir du milieu de matinée. Un risque auquel s'ajoute celui de submersion dans les deux départements, avec des coefficients de marée supérieurs à 90 attendus à partir de vendredi. La Seine-Maritime est également placée en vigilance jaune pour risque de crues.