INSA de Rouen: la Région "rétablit la vérité"

Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie, n'a pas vraiment goûté "la «fuite» du ministère de l’Enseignement supérieur mettant en cause les comptes déficitaires de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) sur la période 2009-2010".

Il s'agit "d'un écart financier qui est en réalité dû au retrait du gouvernement du financement des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école d’ingénieurs sur le site du Madrillet en 2009", proteste le patron de la Région, qui entend "rétablir la vérité sur une dés(information) qui jette le discrédit sur la plus grande école d’ingénieur(e)s normande, ternit l’image des entreprises qui y sont associées et porte préjudice à ses 2 000 étudiants".

Pour Alain Le Vern, le ministère chercherait ainsi à "dissimuler son désengagement financier de la construction des nouveaux bâtiments à Saint-Etienne-du-Rouvray, ce qui a eu pour effet direct de dégrader les comptes de l’INSA. En aucun cas la gestion exemplaire de l’école ne doit être remise en cause".

Le président du Conseil régional a tenu à rappeler que la trésorerie actuelle de l'INSA de Rouen est "positive de plusieurs millions d'euros" et que "le déficit ponctuel affiché par le ministère correspond à la compensation du refus du gouvernement d’intervenir dans la construction des nouveaux bâtiments de l'INSA au Madrillet, il y a deux ans environ. L’école a alors dû financer elle-même les 2M€ manquants !"