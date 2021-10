Alain Le Vern a fait une chute au cours du week-end et s'est fracturé le bassin. Il a été hospitalisé au CHU de Rouen et doit être immobilisé jusqu'au 2 mars prochain.



"Si ses déplacements s'en trouveront de fait affectés, il continue d'exercer ses responsabilités recevant ses proches collaborateurs et ses collègues pour traiter les dossiers régionaux", assure ses proches.