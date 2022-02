Emploi. La communauté urbaine Caen la Mer recrute 50 saisonniers

Vous cherchez un emploi pour cet été ? La communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Caen recrutent 50 saisonniers "pour diverses missions. Suivant les besoins et le secteur d'affectation possible, les contrats sont généralement d'un ou deux mois (juillet et/ou août), à mi-temps ou à temps complet (35 heures)".

Les postes recherchés sont en extérieur : agents d'entretien des espaces verts, agents d'exploitation du domaine public, ripeurs et agents de nettoiement du domaine public sont recherchés. Pour ces différents emplois, le salaire est de 1 200 € net/mois pour les postes à temps complet.

Pour voir l'offre détaillée et postuler, rendez-vous sur le site internet de Caen-la-Mer.