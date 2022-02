Loisirs. Le Perche est "Tout feu tout flamme"

La manifestation Tout Feu Tout Flamme est née de la coopération de l'Écomusée du Perche avec des acteurs locaux afin de proposer des activités touristiques et culturelles basées sur le thème du feu et de la convivialité pendant les vacances d'hiver. Un moment poétique, créatif et chaleureux vous est proposé jusqu'au dimanche 6 mars au cœur des villes et villages du Perche, dans ses ateliers, restaurants et musées.

A Saint-Cyr-la-Rosière, l'Ecomusée du Perche organise plusieurs animations ce week-end comme une veillée électro samedi 19 février de 18 heures à 20 heures, animée par les DJ Guru Bobol et Old-Fat-Kat, sous la houlette de CréatureS Compagnie. Au programme, vin chaud et jus de pomme chaud à la cannelle dans une ambiance électro, en compagnie des Intraterrestres. L'Ecomusée du Perche organise également, dimanche 20 février, la fête de la poterie entre 11 heures et 17 heures. Vous y retrouverez le Marché de potiers dans l'église du prieuré de Sainte-Gauburge et vous pourrez assister à une cuisson de poteries dans le four à céramiques du prieuré.

Pierre-Louis Cornilleau, coordinateur de l'événement à l'Ecomusée du Perche, nous détaille ces animations et nous indique toutes les autres qui sont à retrouver dans le Perche, jusqu'au 6 mars prochain.

