Couvains. Diamant de Semilly au paradis des étalons

Il était le Zidane des chevaux de sport. Le cheval manchois Diamant de Semilly est mort mardi 15 février, à l'âge de 31 ans, dans son Haras de Semilly à Couvains, près de Saint-Lô, où il profitait d'une retraite méritée. Champion du monde en 2002 à Jérez (Espagne), il s'est illustré de longues années sur les concours de saut d'obstacles internationaux avant de s'atteler à perpétrer une lignée exceptionnelle le menant au sacre de meilleur étalon mondial en 2015.

Il restait d'ailleurs l'un des plus performant de la planète. Sylvie et Éric Levallois ont annoncé la nouvelle sur Facebook à travers un message poignant : "Le rideau est tombé sur plus de trente ans de vie commune mais un destin commun reste scellé entre nous pour l'éternité. Ce n'est pas la page de l'histoire d'un cheval qui se tourne, c'est une Histoire extraordinaire qui s'est écrite avec toi et continuera de s'écrire grâce à toi. Tu as changé le destin de notre vie."

Diamant sera bien évidemment célébré à l'occasion du Salon des étalons de sport, au Pôle hippique de Saint-Lô du vendredi 18 au dimanche 20 février.