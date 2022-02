Musique. Le Palmashow a "Besoin de chanter" pour son film "Les Vedettes"

Le Palmashow est de retour au cinéma depuis le 9 février dernier avec le film Les Vedettes réalisé par Jonathan Barré, réalisateur du premier film du duo d'humoristes (La Folle Histoire de Max et Léon) ainsi que de tous leurs sketchs.

Dans ce nouveau film, Grégoire Ludig et David Marsais campent les rôles de Daniel et Stéphane, deux collègues d'un magasin d'électroménager qui vont participer à un jeu télévisé afin de pouvoir réaliser leurs rêves. Le rêve de Daniel est simple : devenir un chanteur à succès. Et pour tenter de le devenir, Daniel a écrit une chanson, intitulée Besoin de chanter, qu'il va interpréter lors du casting de l'émission.

Une chanson qui a désormais un clip.

Un clip volontairement amateur, via un faux montage sur Movie Maker, mais très efficace.

Découvrez le clip, déjà culte, ci-dessous :