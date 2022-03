Alençon. Le reggae de Jahneration sur la scène de La Luciole

Celui de Groundation étant reporté, ce sera le seul concert reggae de la saison de janvier à juin à La Luciole d'Alençon. Jahneration, ce sont deux Français passionnés et déterminés à réaliser leur rêve le plus fou : mêler le reggae de Kingston et le hip-hop saupoudré de rock californien.

Après un premier album éponyme rempli de collaborations (Dub Inc, Demi Portion…), puis un deuxième album Stuck In The Middle, produit et réalisé dans les plus grands studios parisiens, leur troisième production intitulée Higher (plus haut) mêle réflexions poétiques, messages fédérateurs et une pincée d'humour.

Ils exposent leur talent sur scène avec plus de 300 concerts en cinq ans, des petites salles aux grands festivals, avec un Olympia prévu le 5 mars 2022, deux semaines avant la Luciole ! Et le public l'a bien compris, fidèle, toujours plus nombreux à partager leurs concerts et à faire exploser les murs des salles de France.

Concert Jahneration, samedi 19 mars, 20 h 30, La Luciole à Alençon.

Réservation : laluciole.org