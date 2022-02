Musique. Stromae dévoile sa tournée grandiose !

Après la sortie de l'album Racine Carrée en 2013, Stromae fait (enfin) son grand retour en 2022 avec son nouvel opus, Multitude, programmé le vendredi 4 mars prochain.

Après le succès à l'international du premier single Santé, qui a eu l'honneur d'un live au célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon, et le hit L'enfer remarqué avec une interprétation surprise en direct au JT de TF1, Stromae n'arrête pas de surprendre, et dévoile un show grandiose pour sa prochaine tournée.

Robotique, animation 3D…

La star belge va retrouver la scène à partir du 22 février 2022 pour trois concerts, à Bruxelles, Paris et Amsterdam, avant une série de festivals en France et aux États-Unis et une grande tournée internationale en 2023.

Un show ambitieux qu'il veut grandiose. Pour cela, il a dévoilé travailler avec de la robotique, de l'animation 3D comme Pixar ou DreamWorks. Le show-man évoque aussi une grande mise en scène et de la gestuelle, avec moins de danse.

Remportez vos invitations sur Tendance Ouest

Pour fêter le grand retour de Stromae, assistez à son concert ultra-complet à l'Accor Hotel Arena de Paris le 24 février 2022. Remportez sur Tendance Ouest vos deux places en catégorie 1, votre trajet aller/retour en train au départ de la Normandie, votre nuit d'hôtel à Paris et le nouvel album de Stromae Multitude en CD et vinyle. Participez en envoyant le code STROMAE au 7 11 12 (3x0,65€+ coût d'envoi).