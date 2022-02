C1: Paris SG-Real Madrid, plus une finale qu'un huitième

Enfin, ça commence! Au PSG, où la Ligue des champions constitue l'alpha et l'oméga de la saison, le début de la phase à élimination directe promet de raviver la flamme d'une équipe qui n'a procuré que trop peu d'émotions cette saison, hormis les fulgurances de l'astre Mbappé.

En Ligue 1 ou en Coupe de France, où son parcours s'est arrêté dès les 8es de finale, après sa défaite contre Nice (0-0, 6-5 aux t.a.b.), le PSG accumule les prestations sans saveur, au point de désespérer ses ultras, en colère contre les quelques "mercenaires surpayés" qui jouent "sans motivation".

Voilà une occasion de se réconcilier à l'heure d'affronter le grand Real, "l'un des deux meilleurs clubs du monde" pour l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, désigné adversaire après un tirage au sort bâclé par l'UEFA et finalement donné à refaire.

Si le PSG, en quête d'une première couronne en C1, bat la "Maison blanche", treize fois titrée (un record), sa saison serait relancée, avec la promesse de vivre trois prochains mois palpitants, en cas d'épopée.

L'énorme investissement consenti l'été dernier pour recruter Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou Sergio Ramos (forfait mardi) place les Parisiens dans l'obligation d'aller loin en Europe. "C'est notre objectif, on ne le cache pas", a répété en août le président Nasser Al-Khelaïfi.

Match spécial pour Mbappé

"Il n'y a pas de favori, c'est une double confrontation à élimination directe qui pourrait être une finale, pour les noms, pour toutes les qualités des deux équipes, pour les joueurs", a déclaré Pochettino.

Avant le match retour, le mercredi 9 mars au stade Santiago-Bernabeu, il est encore trop tôt pour aborder les conséquences dramatiques qu'une élimination pourrait avoir sur le club, qui a atteint le dernier carré ces deux dernières années.

Critiqué depuis des mois, "Poche" joue certainement sa place sur cette double confrontation, lui que les rumeurs voient être remplacé par Zinédine Zidane en cas de licenciement.

Aujourd'hui, l'entraîneur argentin préfère parler des forces de son équipe: sa défense retrouvée, qui n'a concédé qu'un seul but sur ses sept derniers matches, la présence du maître à jouer Marco Verratti, le souvenir de la victoire contre Manchester City en septembre (2-0), ou la grande forme de Mbappé, encore buteur vendredi.

L'attaquant superstar se prépare à vivre une soirée spéciale face au Real, qui rêve de l'attirer à l'expiration de son contrat, en juin prochain. "Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid et on verra après ce qui se passera", a déclaré le joueur le 6 février.

Autre argument en faveur des Parisiens, la présence de Messi, aux 26 buts en 45 matches face aux Madrilènes, qu'il a pris l'habitude de martyriser lorsqu'il portait le maillot du FC Barcelone.

Le Real plus collectif

Son compère Neymar pourrait aussi être de la fête. Le Brésilien, qui n'a plus rejoué depuis fin novembre en raison d'une entorse de la cheville gauche, ne figurait plus dans la liste des blessés communiquée lundi matin par le PSG.

"Il va bien. S'il joue, il sera à fond", a assuré le capitaine Marquinhos.

Bref, Paris ne sera pas loin de sa configuration "galactique" face au Real qui présente, de son côté, un visage plus collectif que lors de ses derniers sacres européens en date, comme l'historique triplé 2016-2018, marqué du sceau de Cristiano Ronaldo.

Cette saison, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a bâti un ensemble solide, que les buts de Karim Benzema (17 en Liga) semblent pouvoir amener très haut.

Le buteur des Bleus, qui se remet d'une blessure à la jambe gauche, est du voyage à Paris mais il risque de manquer de rythme. Sans lui, le Real a montré qu'il souffrait en attaque, à l'image de sa dernière sortie à Villarreal samedi (0-0).

"Je me sens mieux, a lancé l'attaquant. Le plus important c'est dans la tête et je suis à 100%, j'ai bien récupéré. Mais il faut que j'aie des sensations sur le terrain."

"J'espère que Neymar et Benzema seront là, pour avoir le match le plus divertissant possible", a souhaité Ancelotti, qui compte sur Gareth Bale ou Vinicius en cas de forfait de l'ancien Lyonnais. D'autres stars pour en remplacer une.