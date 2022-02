Caen. Le carnaval étudiant recherche une centaine de bénévoles

Son retour est attendu ! Après deux années de pause liées à la Covid-19, les organisateurs du carnaval étudiant de Caen sont à la recherche d'une centaine de bénévoles pour l'édition 2022, prévue jeudi 7 avril. Ils seront chargés d'assurer le bon déroulement de l'événement. Leurs missions : "gérer la sécurité pendant le défilé, guider les festivaliers, leur donner les bouteilles d'eau au parc des expositions, les orienter vers les secours si besoin", explique Nathan Courbet, président de l'association du Carnaval étudiant.

Par où va passer le défilé ?

Les années précédentes, le carnaval étudiant le plus grand d'Europe comptait entre 50 et 70 bénévoles. Cette année, il souhaite augmenter sa jauge, bien qu'il soit "de plus en plus compliqué d'en trouver".

Tous les profils sont recherchés. En l'échange de leur bonne volonté, des goodies et un accès aux backstages de l'événement leur seront offerts. Pour candidater, il suffit de se rendre sur le site ou les réseaux sociaux du carnaval.

Quid du parcours ? Il sera sensiblement le même qu'en 2019.

Une arrivée en fanfare est prévue au parc des expositions. Pour le point de départ, "on ne sait pas encore si on partira du Phénix de l'université, de la place de la Mare ou directement des fossés Saint-Julien".