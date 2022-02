Place du commerce. Trois nouvelles adresses à découvrir à Rouen

Coffee & wash a ouvert ses portes sur la rive gauche, au 2 rue Verte-de-la-Motte. Cette laverie propose à ses clients de vivre un moment de détente entre deux lessives.

S'installer au comptoir, et bientôt en terrasse, pour boire un jus de fruit ou un café et débattre de la meilleure marque de lessive avec les autres clients ? C'est ce que propose Sylvie Houisse, patronne de Coffee & wash, une laverie conviviale où il est même possible de récupérer ses colis.