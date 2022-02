Normandie. 500 boîtes et 40 références : un premier bar à céréales ouvre

À l'heure du petit-déjeuner, d'une pause le matin ou du goûter, il y a toujours une occasion pour manger des céréales. L'occasion de se rendre dans un lieu unique en Normandie, qui a ouvert ses portes le dimanche 6 février. Il s'agit de Loops café, situé à Rouen, à deux pas du Gros-Horloge, au 44 rue de la Champmeslé.

Des marques introuvables en France

Son concept est inédit dans la région, puisque ce bar propose un très large choix de céréales. À peine la porte franchie, des dizaines de boîtes s'affichent sur les murs : "Trop de choix tue le choix, donc nous avons vraiment pris les classiques", indique Thomas Dorléans, le gérant. Pour autant, ce ne sont pas moins de 40 références qui sont disponibles. Et si certaines marques se reconnaissent, beaucoup d'autres sont inconnues et introuvables en France !

Thomas Dorléans Impossible de lire le son.

Plus de 500 boîtes sont ainsi stockées dans ce que Thomas Dorléans appelle "sa bibliothèque de céréales" et qu'il importe des États-Unis, du Canada, d'Espagne ou encore d'Angleterre. Il y en a même jusqu'au plafond, avec "une échelle comme dans une bibliothèque pour aller les chercher". Pour conseiller au mieux les clients, il a fallu évidemment tout goûter : "Avant l'ouverture, j'ai bien précisé à mon équipe de ne pas manger la veille, sourit-il. On n'a pas mangé un bol de céréales pour chaque marque, mais on a tout goûté pour savoir ce que l'on sert."

Les clients ont le choix entre une quarantaine de références de céréales dont certaines sont introuvables et inconnues en France !

Selon la taille (trois formats sont possibles), le prix d'un bol de céréales au choix démarre à 5,50 euros, accompagné par un topping, un nappage et le lait. Le bar propose aussi de nombreuses boissons comme des lattés et des bols vitalités, à composer avec des fruits et du lait par exemple, afin de proposer une alternative moins sucrée que les céréales traditionnelles.

Une ambiance à découvrir

Au-delà de ce qui est proposé à la carte, Thomas Dorléans a mis en place "une ambiance pop culture" avec des mangas et des jeux de société à disposition pour les clients. "On est comme à la maison, l'idée c'est de se sentir bien, de venir entre amis ou en famille. Nous ne sommes pas dans la prise de tête !"

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :