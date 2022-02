Une trentaine d'Etats s'engagent à Brest à protéger l'océan

France-Monde. Protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement se sont engagés vendredi à Brest, autour d'Emmanuel Macron, à mieux protéger l'océan, indispensable à la régulation du climat et riche en biodiversité, mais mis à mal par les activités humaines.