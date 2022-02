Cabourg. Un mort dans un accident entre une voiture et un poids lourd

Vers 10 heures mercredi 9 février, un accident mortel s'est produit entre une voiture et un poids lourd sur la D 400A, à Cabourg.

Le véhicule a fini sa course dans une clôture. Le poids lourd, lui, s'est retrouvé couché sur le flanc, déversant une partie de son chargement.

Le conducteur de la voiture, incarcéré, est mort. Le conducteur du camion, âgé de 38 ans, n'a pas été blessé. La D 400A a dû être fermée pendant environ 2 heures, le temps des opérations de nettoyage et de relevage du camion. Cette intervention a mobilisé quatre véhicules et 12 sapeurs-pompiers provenant des centres de secours de Périers-en-Auge, Dozulé et Touques.