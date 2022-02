Basket (N1M). Caen s'effondre dans le final à Lyon et perd très gros

Après trente minutes solides, le Caen Basket Calvados s'est incliné sur le fil face à Lyon mardi 8 février. Score final : 81-78.

Le match

Les deux équipes ont proposé un festival offensif en première période, initié d'un côté par Craion Jr et de l'autre par Bryson Pope et Gide Noël (25-30, 10'). Progressivement, les Normands ont su prendre leurs aises avec une défense plus tranchante et un Florian Thibedore en forme (39-47, 20').

Les Caennais se sont même envolés grâce aux très bons passages de Bryson Pope, jusqu'à obtenir 15 points d'avance (54-69, 29').

Revers ce soir à Lyon 😓

Malgré un gros match des gars.

La saison est encore longue.

Travaillons ENSEMBLE.

RDV au Palais des Sports de #Caen#CBCNation pic.twitter.com/m0co2X5tvL — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) February 8, 2022

À leur tour, Kokila et Rey se sont illustrés pour ramener leurs partenaires à égalité à quatre minutes de la fin (74-74, 36'). Puis, plus rien n'a fonctionné côté normand, laissant Lyon prendre l'avantage (81-78, 40').

Le joueur du match : Kévin Kokila

Le jeune intérieur lyonnais, formé à l'ASVEL, a fait beaucoup de mal dans la raquette caennaise. Auteur de 17 points, de 11 rebonds et ayant provoqué 7 fautes pour une évaluation de 27, les Cébécistes ont subi sa très bonne fin de match qui a coïncidé à l'effondrement normand.

La stat' : 15-0

Les Caennais menaient de 12 points avant le dernier quart-temps. Tout à coup, ils se sont effondrés aux lancers francs et ont laissé Lyon leur infliger un terrible 15-0.

La fiche

Lyon SO - Caen : 81-78 (25-30, 14-17, 20-24, 22-7). 1 000 spectateurs.

Lyon SO : Départ : Craion Jr 16, Pellin 4, Ndjock 8, Kokila 17, Joss Rauze 7. Banc : Albert, Vial 3, Lontadila 3, Diallo 8, Rey 15. Entraîneur : Moatassim Rhennam.

Caen : Départ : Bracy-Davis 5, Thibedore 18, Noel 7, Romain 9, Diame 6. Banc : Igbanu 6, Pope 14, Saumont 7, Ona Embo 3, Wiscart Goetz 3. Entraîneur : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Malgré cette défaite, Caen reste toujours premier avant de recevoir le Centre Fédéral vendredi 11 février à 20 heures au Palais des Sports de Caen. Une opposition avec peu d'enjeux vu que les deux équipes connaissent déjà leur position pour la deuxième phase.