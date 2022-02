Nord-Cotentin. Une tortue de Kemp, originaire du Golfe du Mexique, s'est échouée à Surtainville

Une tortue de Kemp, de trente centimètres, a été retrouvée morte vendredi 4 février, échouée sur la plage de Surtainville. C'est une passante qui a donné l'alerte. L'Aquarium de La Rochelle en a été informé le lendemain matin. Il s'agit d'une espèce menacée d'extinction et protégée, rarement visible en Europe. "Les sites de ponte sont principalement localisés dans le Golfe du Mexique, et on retrouve cette population principalement dans l'Atlantique Nord", détaille Florence Dell'Amico, responsable du Centre d'études et de soins pour les tortues marines à l'Aquarium de La Rochelle. Alors, comment cette tortue est-elle arrivée dans le Cotentin ? "Ces petites tortues s'éloignent des côtes pour grandir plus tranquillement, éloignées des prédateurs, pendant les 10 à 15 premières années de leurs vies. Parfois, les tempêtes et les forts courants les poussent à atteindre les côtes européennes. Là, elles trouvent de quoi s'alimenter, mais à partir du moment où les températures atteignent les 15 degrés, elles commencent à souffrir du froid", poursuit Florence Dell'Amico.

Il faut donc agir vite, en appelant directement l'Aquarium de La Rochelle au 05 46 34 00 00, qui intervient via son réseau de bénévoles, puis soigne les tortues si elles sont encore vivantes, ou entame une autopsie pour comprendre les causes de la mort du reptile. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas toucher à ces tortues. Pour celles qui parviennent à être soignées à La Rochelle, une remise à l'eau est ensuite organisée à l'Ile de Ré. La période hivernale, de janvier à avril, est propice aux échouages de tortues marines. Lors du week-end des 5 et 6 février, trois ont été signalés à l'Aquarium de La Rochelle, qui devrait recevoir la tortue de Kemp découverte à Surtainville, à la fin du mois.