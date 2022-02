Calvados. La crème du padel français débarque à Mondeville

Ce rendez-vous va ravir les amoureux de la balle jaune. Le week-end du 18 au 20 février, Padelshot à Mondeville organise un tournoi qui accueille les meilleurs joueurs de padel français. Interview avec Alex Maës, responsable de la structure avec sa compagne Déborah Joao.

Qu'est-ce que le padel ?

"C'est un mix entre le tennis et le squash. Il faut allier le placement du squash et la technique du tennis. On y joue toujours en double, en s'aidant des parois et grillages qui sont autour de nous."

Le côté ludique semble plaire à tout

type de sportif…

"La grosse force du padel, c'est la convivialité. C'est un sport facile d'accès. Dès les premières heures de jeu, on fait plusieurs échanges. C'est un sport plus tactique que technique. On peut jouer avec les enfants, les grands-parents…"

Comment les compétitions

s'organisent-elles ?

"Jusqu'à la fin 2022, il suffit d'une licence de tennis pour jouer en compétition. À partir de septembre, le padel aura sa propre licence. Cela permettra d'avoir des chiffres précis sur le nombre de licenciées en France. Les formats de tournoi s'organisent un peu comme au tennis, par catégories.

Un tournoi P25 est réservé aux débutants qui veulent découvrir la compétition, un P100 aux débutants/intermédiaires puis P250, P500, P1000 et P2000 pour les confirmés/experts. Le P2000 est le niveau le plus élevé, il y a quatre tournois de ce type organisés par an en France."

Vous organisez un tournoi P1000,

à quoi faut-il s'attendre ?

"C'est la première fois qu'un tournoi de ce niveau a lieu dans notre structure et dans l'ex-Basse-Normandie. Les qualifications auront lieu le vendredi soir, avec 24 équipes. Quatre équipes se hisseront vers les phases finales organisées le samedi avec 20 autres équipes directement qualifiées. Les demi-finales et finales auront lieu le dimanche. Le gagnant remportera 1 000 points."

Avec des joueurs de très haut niveau…

"Il y a quatre joueurs inscrits qui font partie du top 10 français et membres de l'équipe de France : Adrien Maigret, Jérémy Scatena, Simon Boissé et Jean-Thomas Peyrou. Les deux premiers font partie du circuit espagnol qui réunit les meilleurs joueurs de padel du monde. Il y aura aussi une dizaine de joueurs issus du top 50 français et des Normands : Jimmy Devaux, Felix et Thomas Legras, Mathieu Paumard, Marc Durieux, Charlotte Villeminot, etc."

Charlotte Villeminot, entraîneure au Padelshot Mondeville, va participer au tournoi. - Padelshot

Est-ce gratuit pour le public ?

"Oui, c'est ouvert à tous, sur présentation du pass sanitaire. Des tribunes vont être installées pour les spectateurs. Ils vont avoir droit à beaucoup de points spectaculaires. À ce niveau-là, les matchs peuvent durer presque deux heures."

Cette compétition pourrait-elle donner un nouvel élan au padel à Caen ?

"On espère que ce tournoi va permettre de faire connaître ce sport auprès de nombreux Caennais. Depuis Noël, on voit arriver de nouveaux pratiquants qui viennent tester, qui en ont entendu parler par un ami. Tous les novices qui jouent une fois reviennent, c'est bon signe. De nouveaux terrains de padel vont ouvrir dans les clubs bas-normands. Cela permettra de démocratiser la pratique et surtout d'éviter de confondre le padel avec le paddle sur l'eau (sourires)."

Plus d'informations au 07 68 14 85 69. Gratuit pour le public.