Lymphome : Rouen se distingue

Le lymphome ? C’est cette tumeur qui s’attaque aux lymphocytes, de petites cellules qui défendent l’organisme. C’est la sixième cause de cancer et il touche chaque année 14 000 personnes en France. “Tous les ans, nous accueillons 300 nouveaux patients atteints de lymphome B”, explique Hervé Tilly, directeur du centre Henri Becquerel de Rouen et Président du Conseil Scientifique du Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte (GELA).



Faire reculer la maladie

Une recherche menée par ce groupe d’étude vient de prouver l’efficacité d’un traitement du lymphome B diffus à grande cellule, une des nombreuses sortes de lymphomes.

L’étude, publiée dans The Lancet, une revue médicale mondialement reconnue, a démontré que l’ACVBP, une association de drogues de chimiothérapie utilisée en France pour le traitement du lymphome B, est plus efficace que le CHOP, traitement très répandu aux Etats-Unis chez les patients “jeunes” (entre 18 et 60 ans). “Les effets secondaires sont plus lourds, parce que le traitement est plus intensif, mais le taux de survie est plus important sur le long terme.” C’est un pas de plus dans la recherche pour faire reculer toujours plus la maladie.

(Photo Hervé Tilly a travaillé sur cette étude, menée sur 400 patients, avec une centaine d’autres chercheurs.)