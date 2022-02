Manche. Bernard Cazeneuve à la tête du comité de soutien national à Anne Hidalgo

Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, et ancien député de la Manche va présider le comité de soutien de la candidate PS aux présidentielles Anne Hidalgo, dont les sondages restent en berne.

L'ancien maire de Cherbourg s'est dit "fidèle à [sa] famille politique" et a salué la candidate PS : "Anne Hidalgo dit les choses clairement et je m'y retrouve... elle est intraitable sur les questions de République".

Ce comité est composé de personnalités politiques mais aussi des acteurs culturels associatifs et membres de la société civile qui doivent permettre de donner un nouvel élan à la campagne de la candidate socialiste qui ne recueille que 3 % des intentions de vote. Ce comité de soutien a été lancé officiellement ce samedi 5 février à Paris.