[Enquête]. Fin de la galère dans les trémies de la rive droite de Rouen ?

Les futures barrières au niveau des trémies vont permettre de réduire les temps d'intervention des agents et, de fait, réduire les bouchons qu'ils peuvent occasionner.

Les trémies permettent d'éviter les feux tricolores des carrefours, de rejoindre l'est en un temps record ou encore d'accéder rapidement au centre-ville de la rive droite de Rouen. Un confort qui peut vite tourner aux embouteillages à rallonge si l'une des trémies est fermée. "Un accident dans la trémie Belge, c'est potentiellement le tunnel de la Grand-Mare qui ferme", atteste Clément Beignot-Devalmont, le directeur adjoint en charge de la circulation à la Métropole de Rouen.

Pas de magie. L'installation de caméras et des barrières n'empêchera pas aux véhicules de plus de 2,4 mètres de s'encastrer dans les trémies. Celle au pied du boulevard des Belges est encore plus basse, 1,8 mètre de hauteur. De quoi perturber certains conducteurs. La Métropole étudie comment détecter les véhicules non autorisés par le traitement des caméras avec de l'intelligence artificielle, mais rien n'est encore au point.

Au poste de commandement et de régulation du trafic (PCRT), les régulateurs du trafic connaissent les routes et points stratégiques à surveiller. Pour gérer l'engorgement dans le centre-ville, "c'est le carrefour Saint-Paul qu'on régule en premier", assure Virginie Leleu, opératrice depuis cinq ans. À cette hauteur, "on peut encore contrôler le bouchon". Le temps d'attente pour les conducteurs devant un feu rouge peut être plus long, jamais plus de 120 secondes, c'est le maximum légal. Les opérateurs rouennais préfèrent raccourcir les temps de passage au feu vert.

"On fait perdre quelques minutes aux gens là-haut pour éviter qu'ils se retrouvent bloqués pendant 15 minutes sous les trémies", ajoute le monsieur circulation de la Métropole. Jusqu'à 1 800 véhicules passent chaque heure sous la trémie Boieldieu, "l'effet domino est tel que la circulation peut devenir très compliquée pour les habitants de l'est de la métropole".

Plus de 10 000 likes pour une page Facebook

En cinq années, Virginie Leleu et ses collègues ont vu des caravanes, des poids lourds et même un cheval bloqués dans les trémies de Rouen. Surtout l'été. L'un des régulateurs se rappelle d'un camion bloqué au milieu des deux voies dans la trémie de la Motte située rive gauche. L'intervention avait duré près de quatre heures.

Pour un florilège d'accidents bêtes, la page Facebook "Tu sais que t'es pas de Rouen quand tu connais pas les trémies" rassemble plus de 10 600 likes et encore plus d'abonnés. On peut y voir des images qui prêtent à sourire de véhicules mal en point.

Certains touristes découvrent la ville remorqués par les dépanneurs et les commentaires moqueurs fusent sur la page : "Nouveau candidat cet après-midi ! Il remporte une médaille, un neufchâtel et une visite de Rouen non consentie !" Jacques Tanguy, historien spécialiste de Rouen, s'amuse aussi de ces "trémies de béton qui vieillissent mal. Regardez la Cathédrale de Rouen, elle tient debout depuis un demi-siècle !"