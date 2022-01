Rouen. Des barrières et des caméras aux accès des trémies rive droite

Les Rouennais et tous les automobilistes qui traversent la ville vont voir de nouveaux équipements arriver très prochainement aux entrées des trémies, sur la rive droite (Belges, Boieldieu et Corneille). La Métropole Rouen Normandie va installer des barrières automatiques et de la vidéosurveillance, l'ensemble étant relié au Poste central de régulation du trafic qui contrôle déjà de nombreux feux de circulation.

Fluidifier la circulation

"La mise en place de cette solution technique va permettre de fluidifier les éventuelles fermetures de trémies qui peuvent, comme on le sait, paralyser rapidement le cœur de ville", explique Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole. Les barrières seront commandées à distance et permettront de fermer très rapidement l'accès à une trémie en cas d'incident, et ainsi de limiter les embouteillages et les impacts sur la circulation.

"Le dispositif de fermeture des trémies est actuellement assez lourd, puisqu'il faut déployer manuellement des balisages sur l'ensemble de la chaîne des trémies", rappelle Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation à la Métropole.

Clément Beignot Devalmont Impossible de lire le son.

La mise en place du système va nécessiter un chantier de quatre semaines, démarrant dès le lundi 31 janvier. Des fermetures sont prévues pendant les travaux :

Le calendrier des travaux sur les trémies. - Métropole de Rouen

D'ici deux ans, un système de détection automatique d'accident sera mis en place à travers les caméras pour "fermer au plus tôt les trémies et éviter un accident ou un suraccident et ainsi limiter la durée de fermeture", indique la Métropole.