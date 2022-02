Argences. Un curieux chantier… Le toit de la discorde à la télé !

C'est l'histoire d'un litige qui traîne en longueur. Nous l'avions déjà évoqué dans nos colonnes. À l'origine, une histoire de chantier qui fait pschitt et met dans l'embarras une famille entière, obligée de loger tout un hiver dans une caravane exiguë à défaut de pouvoir habiter sa maison en cours d'aménagement dans la région d'Argences. Aurélie Colin, la mère de famille, était intervenue pour appeler à l'aide dans l'émission qu'anime chaque matin à la télé Julien Courbet : Ça peut vous arriver.

Au lendemain de son passage sur M6, la maman de Ronan, deux ans, et Maël, six ans, était revenue dans nos colonnes sur cette étrange histoire : en dépit d'un acompte qu'elle et son mari Jeremy, chaudronnier-soudeur à Falaise, avaient versé à ACPE Renov, une entreprise de Verson pour installer un toit en bac acier, le travail escompté n'a jamais été fait. Les travaux auraient dû être réalisés en janvier 2021. Ludovic, l'artisan sollicité, n'a pas à ce jour remboursé l'acompte perçu, une somme de 2 922,55 € sur un devis total de 9 471,82 €.

Sollicité par Julien Courbet et son équipe sur M6, l'artisan caennais s'était pourtant engagé à procéder au remboursement. Depuis, plus de son, plus d'image et silence radio, il ne répond plus aux sollicitations du couple. Une conciliation avait été proposée, mais en vain. L'artisan ne s'y était pas présenté. Aurélie et Jérémy ont dû faire appel à une autre entreprise. La famille vit désormais dans deux petites pièces de leur maison en cours d'aménagement, un ancien garage.

Cette affaire litigieuse n'est pas la seule dans laquelle visiblement l'entreprise ACPE Renov est impliquée. Une procédure a été aussi lancée à son encontre du côté de Bayeux, pour des travaux d'isolation estimés non conformes sur une maison. Le propriétaire qui avait fait appel à l'entreprise de Verson nous a communiqué les pièces de son dossier : il demande aussi réparation. C'est une affaire qui traîne depuis juin 2019

"J'irai dire ses quatre vérités

à Julien Courbet !"

Nous avons pu joindre Ludovic, l'artisan concerné. Sa version est tout autre. Lui dit qu'il ne remboursera pas l'acompte que lui ont versé Aurélie et son mari, considérant que sa responsabilité n'est pas engagée dans cette histoire pour laquelle il est intervenu pour "rendre service" : "J'ai été le bon samaritain. J'avais été mis en relation pour carrosser le chemin qui conduit jusque chez eux. Ensuite, on m'a demandé d'aider à aménager leur future maison. Ce n'est pas moi qui ai contraint Aurélie et sa famille à vivre à l'époque en caravane." Il affirme avoir commandé des matériaux pour ce chantier qui n'a jamais pu se faire. " J'en avais pour 7 000 € de commandes pour lesquelles j'ai versé 500 € d'acompte."

Son intervention lors de l'émission de M6, il n'en garde pas de bons souvenirs. "Mon nom et celui de ma société ont été jetés en pâture. Du coup, j'ai perdu neuf commandes de pompes à chaleur pour un montant de 90 000 €. C'est un manque à gagner énorme qui me contraint à devoir fermer ma boîte. D'ailleurs, ma décision est prise : je clôture les comptes de l'entreprise."

À ce jour, ACPE Renov est pourtant domiciliée à Bretteville-sur-Odon, mais seule une boîte aux lettres semble attester de sa présence. L'artisan ne décolère pas contre Julien Courbet : "Moi, je sais où le trouver et j'irai un jour lui dire ses quatre vérités. Je suis écœuré : à cause de lui, j'ai perdu des commandes qui ont été annulées. C'est quelqu'un qui se fait de l'argent sur le dos des pauvres artisans et moi, à cause de tout cela, je vais terminer au RSA."

En attendant, le patron d'ACPE Renov dit vivre de petits boulots qu'il effectue ici ou là "pour aider des copains". Il insiste : "A la télé, on m'a condamné sans que je puisse me défendre."

De leur côté, Aurélie et Jérémy continuent d'aménager leur garage. "Même si c'est loin d'être terminé, c'est tout de mieux que de vivre à longueur de temps dans une caravane."