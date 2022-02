Caen. Boris Simao, un fromager commerçant qui a du goût

Vous avez peut-être déjà dégusté les fromages qu'il vend dans des restaurants caennais comme à La Belle équipe, La Tomette ou encore L'Initial. Boris Simao est le propriétaire de La Fromagerie Conquérant, installée depuis 2015 rue Guillaume-Le-Conquérant. Originaire du département de l'Eure, ce trentenaire est arrivé à Caen pour ses études. "J'ai suivi un DUT de techniques de commercialisation puis ai ensuite intégré une école de commerce", détaille le commerçant. Après son cursus universitaire, il a travaillé pendant six ans en tant que commercial dans la vente de matériel médical. D'abord en contrat d'apprentissage puis quelques années en tant que salarié.

Du matériel médical… au fromage

"J'avais besoin de retrouver un contact avec le client et de revenir sur des métiers de bouche", confie Boris Simao, qui s'est alors tourné vers le commerce, un métier qu'il a découvert dès sa plus tendre enfance. Ce fromager commerçant a effectivement grandi dans une famille de maraîchers et producteurs, et très tôt il s'est rendu sur les marchés pour vendre fruits, légumes mais aussi un peu de fromage. "Dès l'âge de 14 ans, j'ai découvert la relation client commerçant", continue-t-il.

Un souvenir qui lui restera profondément ancré, puisqu'en 2015, à l'âge de 27 ans, il décide d'ouvrir La Fromagerie Conquérant à Caen. "Au cours de ma formation universitaire, j'ai suivi une spécialité de management et gestion de centre de profit. J'avais sondé un peu et il y avait très peu de fromageries dans la ville. J'ai saisi l'opportunité", sourit le commerçant. Depuis, ce passionné part à la découverte des producteurs pour dénicher les plus belles pépites. "Mon travail, c'est d'aller les voir, observer la façon dont ils travaillent, goûter leurs produits et sélectionner ce que je veux vendre. C'est plaisant", s'amuse le trentenaire.

Un travail qu'il accomplit avec brio, puisqu'en janvier 2022, il est reconnu par le Collège culinaire de France, une communauté militante et indépendante co-présidée par le chef de renom Alain Ducasse. "Je suis honoré. C'est une grande fierté. Cette reconnaissance va nous permettre d'intégrer ce réseau de producteurs, restaurateurs et entreprises de qualité. On va pouvoir se rencontrer pendant l'année et échanger pour travailler ensemble", se réjouit Boris Simao. Depuis, la distinction trône fièrement à l'entrée de la boutique.

"Le fromage, c'est une histoire de goût. Il faut que ça vous plaise et qu'il y ait une histoire autour du produit. Les clients sont toujours contents de savoir où j'ai déniché mes produits. C'est un indétrônable", conclut-il.