Tennis. 29e édition du Challenger de Cherbourg : à quoi faut-il s'attendre ?

La 29e édition du Challenger de Cherbourg aura lieu pour les professionnels du dimanche 6 au dimanche 13 février. Environ 70 joueurs internationaux se déplaceront à Chantereyne et à la Salle Bagatelle, à Tourlaville, pour tenter de remporter plus de 6 000 euros, mais aussi et surtout 80 points ATP, une belle opportunité de remonter dans le classement. "Si on parle des Français, on a la chance d'avoir Richard Gasquet, Gilles Simon, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert, et le jeune Benjamin Bonzi, qui est 65e mondial, qui a gagné plusieurs Challengers. Il joue très très bien et on a la chance d'avoir un joueur de ce calibre, en plus des grands noms du tennis", détaille Anthony Thiebot, l'organisateur du tournoi.

Les qualifications ont lieu le dimanche 6, puis le lundi 7 février au matin. Le tableau final commence lundi après-midi à Chantereyne et Tourlaville, jusqu'au jeudi. Les quarts de finale ont lieu vendredi 11, la demi-finale samedi 12 et la finale dimanche 13 février, uniquement à Chantereyne. Un événement permis grâce aux 120 bénévoles mobilisés, du montage au démontage.