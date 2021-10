"Les créateurs du film ont décidé que les premiers spectateurs verraient le film en IMAX, car c'est dans ce format qu'il est le plus spectaculaire", explique la directrice du multiplex, dans un communiqué. "L'écran géant et le son digital surround réglé par système laser contribuent à plonger le spectateur dans l'action. Tout cela fait de la salle Imax du Gaumont Grand Quevilly la plus belle salle de cinéma de Normandie, où chaque séance est une expérience immersive."

Dimanche 11 décembre à 19h.