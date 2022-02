Innovation. Une application pour visiter des sites touristiques normands

Une application pour visiter des sites touristiques normands depuis son canapé. C'est ce que lance, ce mardi 1er février, Vanessa Letourneur, fondatrice de la société Normandy Panorama. "Ma clientèle habituelle est étrangère, mais avec la crise sanitaire, j'ai dû cibler une clientèle française", détaille-t-elle. Guide conférencière depuis 10 ans, elle a donc décidé de proposer une application permettant de visiter un site historique en immersion à 360°. "Le client achète sa visite au prix de 5 euros et peut ensuite flâner virtuellement sur tous les contenus", ajoute Vanessa Letourneur. Le premier site à découvrir est la ville d'Arromanches. Vidéos explicatives, photos et diaporamas permettent de tout savoir sur l'histoire de ce lieu emblématique.

La spécialiste du tourisme se projette déjà pour la suite et espère pouvoir développer une ou deux visites immersives par an. "J'aimerais travailler sur Sainte-Mère-Eglise et l'opération des parachutistes ou encore le débarquement des Britanniques", confie cette passionnée d'histoire.

Son application a nécessité près d'un an et demi de travail. "L'objectif, c'est aussi que les visiteurs puissent prendre le temps qu'ils souhaitent pour découvrir un lieu. Cette première visite dure 45 minutes", précise-t-elle. Des conseils et recommandations sur des bonnes adresses et autres lieux à ne pas manquer seront aussi partagés sur cette application.

Plus d'informations sur le site de Normandy Panorama

