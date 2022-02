Nord-Cotentin. Un conducteur contrôlé à 163 km/h pour 80 autorisés

Les gendarmes de la Manche ont contrôlé un conducteur à Sénoville, au nord de Barneville-Carteret, qui roulait à une vitesse de 163 km/h pour seulement 80 autorisés. Son permis lui a été retiré immédiatement.

Cet excès fait partie des nombreuses infractions enregistrées les samedi 29 et dimanche 30 janvier dans le département. Près de 100 infractions, dont la moitié, 53 au total, pour excès de vitesse. Dix permis de conduire ont été retirés et 11 véhicules immobilisés, contre 19 retraits et 21 immobilisations le week-end précédent.

À ce jour, trois tués et 33 blessés sont à déplorer dans les 25 accidents corporels recensés sur les routes du département de la Manche depuis le 1er janvier 2022.