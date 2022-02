Pont de Normandie. Dix centimes de plus par passage... sauf pour les abonnés

Il faudra payer un peu plus cher, à partir du mardi 1er février, pour traverser d'une rive à l'autre de l'estuaire de la Seine. Pour les véhicules légers, le pont de Normandie, emprunté par 7,3 millions de véhicules en 2021, passe de 5,50 € à 5,60 €, soit une hausse de dix centimes par passage. "Une augmentation partielle liée à l'inflation", indique la CCI Seine-Estuaire, gestionnaire du pont. Les classes 2 (caravanes, camping-cars…) et 4 (poids lourds) augmentent elles aussi de 0,10 et 0,20 €. La traversée du pont de Tancarville reste inchangée, à 2,60 € pour un véhicule léger et 3,30 € pour les caravanes et camping-car (classe 2) mais augmente de dix centimes pour les autocars et poids lourds (classes 3 et 4).

Les abonnements stables depuis plus de 20 ans

Les abonnements Rivages et Tempo, pour les clients fréquents, et le pass Pont-Pont, pour les clients réguliers non fréquents, ne sont pas concernés par l'augmentation. Les tarifs sont d'ailleurs stables depuis 1996, ce qui "revient à une baisse mécanique de ces tarifs, compte tenu de l'inflation sur la période", avance la CCI.

Au total, 27 780 usagers sont abonnés, dont la grande majorité a un pass Pont-Pont.