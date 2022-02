[Carte] Seine-Maritime. Rouen attire les caméras des réalisateurs

Rencontre avec des réalisateurs et producteurs qui ont choisi la capitale normande pour tourner leurs séries.

Il lui reste encore quelques scènes à tourner, mais la saison 2 de la série Égarement devrait être disponible, si tout va bien, d'ici l'été. "Nous avons eu du retard à cause de la situation sanitaire, nous devions normalement tourner des scènes dans une discothèque", se désole la scénariste et réalisatrice, Jessica Laurent. Pour autant, elle se réjouit du succès rencontré depuis la première saison mise en ligne il y a un an et de l'intérêt suscité auprès du public. "Nous ne nous attendions pas à avoir de si bons retours de la part de spectateurs nombreux", dit-elle avec le sourire. Une belle récompense pour un travail de longue haleine. Pour la saison 2, "une soixantaine de personnes" participent au tournage, avec un casting qui avait été organisé à Rouen. "Je suis Rouennaise depuis longtemps et attachée à ma Normandie, il était évident pour moi de tourner dans la région", souligne Jessica Laurent. Il est ainsi plus évident pour elle d'identifier les lieux où tourner, même si "les repérages se font plusieurs mois à l'avance" avec une autre personne de son équipe.

Mais connaître Rouen n'empêche pas de faire face aux difficultés liées aux demandes de tournage. "Il faut s'y prendre longtemps à l'avance afin de demander les autorisations de tournage auprès de la Ville par exemple, poursuit la réalisatrice. Nous avons eu aussi parfois des déconvenues avec des annulations la veille d'un tournage comme dans une piscine."

Tournages dans les transports

Autre série portée cette fois par la compagnie Trois coups, un clap et l'Almendra qui tournent depuis la fin septembre la première saison de Tchiii !!! "Nous avions envie de porter une mini-série sur le modèle de 'Caméra café' avec des personnages récurrents et des lieux de même type", expose Paul Derridj, producteur et président de la compagnie Trois coups, un clap.

Les scènes sont ainsi réalisées aux arrêts de bus et de métro, "d'où le nom de la série qui évoque le bruit des portes qui s'ouvrent et se ferment", précise Christine Lacombe, la réalisatrice. Les autorisations de tournages ont été obtenues "assez facilement" auprès de la Ville et de la TCAR afin de filmer aux arrêts des transports en commun rouennais. Quatre sessions ont déjà été réalisées et les équipes ont prévu de se retrouver à la fin février pour poursuivre le tournage. Pour la suite, Paul Derridj souhaiterait mettre en valeur le patrimoine normand : "Nous aimerions tourner dans de beaux endroits, mais les autorisations sont plus difficiles à obtenir."

En attendant, le pilote de la série sera projeté d'ici le mois d'avril, l'aboutissement d'un long travail pour la quinzaine de personnes mobilisées : "Nous avons l'écriture pour construire une mini-série qui va durer dans le temps", soutient Christine Lacombe. Reste pour eux à découvrir l'accueil du public lors de la diffusion de leur œuvre : "C'est la première fois que nous construisons ensemble une série, nous étions sur du court-métrage jusqu'à présent", explique Paul Derridj.