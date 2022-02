Bonne table à Caen. M-C.P, le concept au service du goût

Quand je suis rentrée dans le restaurant M-C.P, j'ai tout de suite apprécié l'ambiance, tout est décoré avec goût. Ici, rien à cacher, la cuisine est ouverte, et on peut voir le chef préparer ses plats. Installé depuis le 16 décembre, dans la rue du 11-Novembre à Caen, cet établissement déconstruit les codes du restaurant classique : pas de formule entrée-plat-dessert, mais huit plats salés ou sucrés. "Le but est que les gens prennent ce qu'ils veulent et qu'il n'y ait pas de frustrations. Ils peuvent prendre deux plats salés un plat sucré, ou trois plats sucrés. Ils font comme ils le souhaitent", explique Antoine Triquet, chef et propriétaire du restaurant.

Chou farci et cookie

En regardant la carte, je pense que je vais rester assez classique : un plat salé suivi d'un plat sucré. En même temps, le but est de prendre ce qui nous fait envie, non ? J'opte pour le chou farci. J'adore les saveurs que ce plat dégage. Place ensuite à un cookie accompagné d'une sorte de crème de lait. Le cookie est fondant, tout chaud, un vrai régal. Le tout pour 25 euros.

Le chou farci.

Cet ingénieur de formation en tant que responsable de la gestion des risques financiers cuisine avec des produits de saison et à 90 % locaux. Un des plats phares : le m-c.p, du même nom que le restaurant. "Personne ne connaîtra ma signification du m-c.p mais le plus important, c'est que chacun ait sa propre signification", sourit Antoine Triquet. Ce plat est aujourd'hui composé de merlu, céleri, poire, et l'idée "est que chacun donne une idée de plat, avec des ingrédients qui commencent par ces initiales", avec bien sûr des produits de saison.

Tous les deux mois, le chef choisira une proposition et invite la personne sélectionnée pour qu'elle goûte le plat ansi "co-créé". Le premier dimanche de chaque mois, une formule unique est proposée. Ce dimanche 6 février, c'est autour de la Saint-Jacques.

Pratique. M-C.P, 6 rue du 11-Novembre à Caen, ouvert le midi du mardi au samedi et le soir du jeudi au samedi. Tél : 02 31 99 33 42