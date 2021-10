Malherbe : Mollo convoqué par le CNE

A l'issue de la rencontre, il avait ainsi déclaré au micro de la chaîne Foot + au sujet de son but : "C'est pour quelqu'un qui m'a carré toute la saison, il se reconnaîtra. Et voilà, j'ai répondu sur le terrain, et aujourd'hui, je dis que j'emmerde tout le monde. J'ai marqué mon but contre l'AS Monaco, je méritais ma place à Monaco l'année dernière".

Il faisait alors allusion à son ancien entraîneur sur le Rocher, guy Lacombe, limogé depuis. Après coup, Yohan Mollon, prêté à Caen cette saison par Monaco, avait présenté ses excuses, ce qui n'a donc pas empâché le Conseil national de l'éthique, de le convoquer.