Almenêches. Le champion au trot Voltigeur de Myrt au haras de Fligny

Quelques jours après l'édition 2022 du mythique Prix d'Amérique, on s'intéresse à ces champions que sont les meilleurs trotteurs de la planète, dont beaucoup sont élevés dans l'Orne. Pendant leur carrière de course, mais aussi après. Ainsi, Voltigeur de Myrt est le seul étalon-trotteur au monde à avoir trois grands-parents qui ont gagné le prestigieux Prix d'Amérique : Jag de Bellouet (en 2005), Ténor de Baune (en 1991) et Dryade des Bois (en 1998).

"Voltigeur est un cheval avec une génétique exceptionnelle, qui avait gagné le Critérium des quatre ans, qui a fini second du Prix d'Amérique en 2015, second de la Loterie en Italie (l'équivalent du Prix d'Amérique dans ce pays), il a disputé l'Elitloppet qui est la plus grande épreuve en Suède. Il avait une réputation internationale, autant connu dans les campagnes normandes que sur la scène hippique mondiale", s'enthousiasme Christian Le Barbey, l'un de ses propriétaires. "Il y avait la génétique, mais aussi un entourage professionnel d'entraîneurs."

Le Prix d'Amérique

"À dix-huit mois, un cheval entre dans son cursus d'entraînement, les plus précoces arrivent sur les hippodromes à l'âge de deux ou trois ans. En France, ils courent jusqu'à huit ou dix ans, notamment au Prix d'Amérique, qu'ils ne disputent quasiment jamais avant cinq ans." Certains chevaux le disputent durant trois ou quatre saisons, avec, comme tout grand champion, un programme minutieusement préparé qui est établi un an à l'avance, y compris avec thalasso et solarium ! "Au départ du Prix d'Amérique, il n'y a que des champions qui sont en forme, c'est vraiment une course à part !" Après sa carrière de trotteur au plus haut niveau, Voltigeur de Myrt a pris sa retraite sportive. D'abord en Mayenne, il a entamé une carrière d'étalon, avec insémination artificielle.