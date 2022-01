Hippisme. Un cheval normand remporte le Prix d'Amérique

Dimanche 30 janvier à 16 h 20, le Prix d'Amérique qui sacre chaque année le meilleur trotteur attelé du monde, s'est déroulé sur l'hippodrome de Vincennes. Sur 18 partants, 8 étaient des Normands. Le grand vainqueur est Davidson du Pont, entraîné par Nicolas Bazire et élevé à Fleuré, dans l'Orne. Il succède ainsi à Face Time Bourbon.

Le cheval double vainqueur de cette épreuve en 2020 et 2021 et également entraîné dans l'Orne, au Ménil-Bérard près de l'Aigle, n'a pas pris le départ sur l'hippodrome de Vincennes. L'animal a un problème de pied qui l'a empêché de disputer la prestigieuse course. Sa carrière sportive s'arrête d'ailleurs ici. Il faisait jusqu'alors figure de favori.

