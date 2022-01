Le Ménil-Bérard. Favori, le cheval Face Time Bourbon forfait pour le Prix d'Amérique

C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde du cheval, à seulement cinq jours de l'édition 2022 du Prix d'Amérique, le championnat du Monde de trot attelé.

Le cheval double lauréat de cette épreuve en 2020 et 2021, Face Time Bourbon, entraîné dans l'Orne chez Sébastien Guarato, au Ménil-Bérard près de l'Aigle, ne prendra pas le départ dimanche 30 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Dans une vidéo en italien et en français, postée mardi 25 janvier sur les réseaux sociaux, son propriétaire Antonio Somma et son entraîneur Sébastien Guarato ont annoncé que le cheval était souffrant. L'animal a un problème de pied qui l'empêche de disputer la prestigieuse course. Face Time Bourbon faisait jusqu'alors figure de favori.