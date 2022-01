Caen. Des travaux d'aménagement annoncés de la bretelle Hamelin 

A compter de ce mercredi 2 et jusqu'au vendredi 4 février, des travaux d'aménagement de la bretelle Hamelin sur le boulevard périphérique de Caen sont menés par Caen-la-Mer. Ce chantier induit des restrictions de circulations le temps de l'intervention. Caen et Hérouville-Saint-Clair sont concernées par ces mesures. Les travaux d'assainissement seront effectués sur la bretelle d'insertion de l'échangeur n° 4 "Pierre-Heuzé" dans le sens intérieur Paris-Cherbourg qui sera fermée aux automobilistes du 2 février à 20 heures au 4 février à 6 heures. Une déviation sera mise en place par la RN 814 vers Paris, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur n° 3 Porte d'Angleterre et la RN 814 vers Cherbourg.