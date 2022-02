Bonne table à Rouen. Kiosq, la petite restauration faite avec attention

Au Kiosq, on entre chez Delphine Malo. Dans son petit restaurant, la cheffe propose deux formules au choix : 9,50 euros avec soupe et sandwich ou sandwich et dessert. Le menu complet est à 12,50 euros. Delphine Malo est seule à la manœuvre. Cuisinière, elle fait ses préparations le matin et, tout au long de la journée, elle assure le service. "Je travaille toujours des produits frais et je fais au maximum du bio et du local", explique la cheffe. Son inspiration vient des produits qu'elle trouve le matin, elle aime la cuisine simple et bonne.

Toute la carte est à emporter

Au Kiosq, le potage du jour attend au chaud dans une grande soupière et est servi comme à la maison. Toujours accompagnée d'un petit toast grillé frotté à l'ail, la soupe, elle, change tous les jours en fonction des produits. Au menu lors de notre visite, une soupe de mâche, épinards et pomme de terre avec quelques graines de courges. Pour la suite, les sandwiches et les croques sont préparés minute. La cheffe revisite le traditionnel jambon crudités avec du coleslaw, avec de beaux morceaux de cantal, servis dans un pain baguette de qualité. Toujours à la carte, le croque. Il n'est pas monsieur, mais campagne. Réalisé avec de grandes tranches de pain, il est toasté à la salamandre, prêt à être emballé, vendu 8 euros.

Delphine Malo propose aussi quelques desserts. Toute la carte est à emporter, même les boissons chaudes. Il n'y a que trois places au bar du restaurant, mais il est possible de demander une table au chaud ; une autre salle à côté de l'établissement permet d'accueillir une vingtaine de clients. La terrasse est réduite en hiver et compte une quinzaine de chaises. L'établissement a ouvert ses portes en décembre 2021. Il n'a pas encore d'enseigne, mais ça ne saurait tarder, promet Delphine Malo, qui compte développer l'idée d'un petit kiosque en proposant gratuitement de la lecture à ses clients.

Pratique. 12, place de la Pucelle. Ouvert du lundi au samedi en continu de 10 heures à 15 heures.