Tout juste lancé, Allô Rouen reçoit 60 appels par jour

A quoi sert-il ? A signaler à la mairie tous les problèmes que les habitants peuvent rencontrer dans la ville. “Ils sont de plus en plus nombreux à appeler”, indique-t-on dans le service. “Nous sommes passés de 40 à environ 60 appels en moyenne par jour.” Et jusqu’à une centaine en fonction de l’actualité. En ce moment, par exemple, de nombreuses personnes appellent à cause des feuilles qui jonchent le sol.

Une fois la requête enregistrée, elle est traitée en fonction de l’urgence. Il est assez fréquent que les usagers appellent ce numéro pour les ordures ménagères ou les encombrants. “Ce n’est pas de notre ressort : il faut appeler la Crea.” Pour tout le reste, n’hésitez pas à décrocher votre téléphone. On vous répondra du lundi au vendredi, de 8h15 à 17h.