Monsieur Bricolage à la rescousse

“Je n’y connais pas grand chose”, explique cette dame qui a quelques problèmes de télévision. “C’est la deuxième fois que je fais appel à la mission “petit bricolage”. Je suis ravie. Je croyais voir arriver un vieux monsieur, mais pas du tout ! Il est jeune et s’y connaît parfaitement.” Un bel éloge que cette Rouennaise n’est certainement pas la seule à faire à Médéric Rolland, alias Monsieur Bricolage. Ce service gratuit - seul le matériel est facturé - a été mis en place, en octobre 2009, par la Mairie de Rouen pour les Aînés de la Ville. Tout rouennais de plus de 70 ans ou de plus de 60 ans s’il est seul ou a difficultés de santé, y a droit. “Nous avons beaucoup d’appels”, note Médéric Rolland. “Cette année, nous avons déjà effectué 140 interventions. C’est un service pratique qui permet aussi aux aînés de passer un moment convivial et de discuter.”

Pratique. La mission petit bricolage travaille du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Tél. 02 32 18 59 40.