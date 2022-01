La Hague. Budget participatif : 11 projets présélectionnés

Pour la première fois, la mairie de La Hague propose, via un budget participatif, de financer des projets citoyens, chacun ne devant pas excéder 35 000 euros. Ceux qui voulaient candidater avaient jusqu'au 5 octobre pour le faire. Résultat : 58 dossiers ont été déposés. "On ne s'attendait pas à un tel résultat ! 58 projets déposés en un mois, on est en effet très content", se réjouit Gwladys Alleno, maire adjointe à la citoyenneté participative.

Onze d'entre eux ont été présélectionnés par un jury composé de six élus et de six habitants volontaires. Ces projets seront prochainement soumis au vote des citoyens. Gwladys Alleno nous présente deux de ces projets d'intérêt général : "Par exemple, il y a le jeu des sept erreurs. L'objectif est de pouvoir prendre des lieux typiques du territoire de La Hague et de mettre des erreurs dedans, que les habitants devront retrouver de manière très ludique. On a aussi un projet 'Graffiti Art' pour laisser des murs d'expression libre dans les différentes communes qui le souhaitent afin que le street art s'exerce en toute légalité et liberté."

Parmi les autres projets : un jardin partagé à Saint-Germain-des-Vaux, proposé par l'association Phare ; l'installation de douche sur le parking de la plage de Vauville, ou encore la valorisation d'un bunker allemand à Auderville.

Les habitants de La Hague (en résidence principale ou secondaire) pourront voter, dès 11 ans, pour leurs trois projets favoris du 5 au 25 mars prochain, soit à l'urne soit dans la boîte aux lettres de la mairie de La Hague, dans la mairie déléguée ou dans la médiathèque du votant, en dépôt, ou par Internet. Selon le montant total cumulé, trois à cinq projets pourraient voir le jour.